Настя Каменских удивила прозрачным платьем (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников новым нарядом. Фото в полупрозрачном платье она выложила на своей странице в Instagram.
Поклонники неоднозначно восприняли новое фото:
"Какая то ...никакая", "Красавица просто обворожительная", "Платье крутое", Лицо сильно убрала на фотошопе, перестаралась",
Моя любимая девочка @annchuk создала специально для моего промо тура в Майами #peligrosopromorun женственные и невероятно красивые платья в латиноамериканськом стиле @annchoo_brand thank you my love😘😘😘 #miami #peligroso #latinpop #nk #nkteam
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Ранее мы писали о том, что Настя Каменских покорила поклонников платьем с декольте.
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