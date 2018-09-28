Украинская певица Настя Каменских удивила поклонников новым нарядом. Фото в полупрозрачном платье она выложила на своей странице в Instagram.

Поклонники неоднозначно восприняли новое фото:

"Какая то ...никакая", "Красавица просто обворожительная", "Платье крутое", Лицо сильно убрала на фотошопе, перестаралась",

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских покорила поклонников платьем с декольте.