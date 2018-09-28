На обочине автодороги Одесса-Мелитополь - Новоазовск было обнаружено обезглавленное тело мужчины, сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 28 сентября.

"О происшествии в полицию сообщил 19-летний парень, который проезжал мимо. На место вызова выехала следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции", - говорится в сообщении.

На месте инцидента полицейские обнаружили обезглавленное тело неизвестного с повреждениями, характерными при ДТП. В ходе осмотра места происшествия голова была найдена неподалеку. В полиции подозревают, что мужчина погиб в результате дорожной аварии. Следователи устанавливают личность потерпевшего.

На днях в Днепре прохожие нашли отрубленную голову.