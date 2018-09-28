Должность первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вместо швейцарского дипломата Александра Хуга, который 31 октября покинет свой пост, займет британский дипломат, заместитель главы СММ Марк Этерингтон.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел прессы и публичной информации СММ ОБСЕ.

"Господин Марк Этерингтон (с апреля 2014 года занимает должность заместителя председателя СММ ОБСЕ – ред.) вскоре займет должность первого заместителя председателя СММ", - проинформировали в миссии.

По информации, обнародованной на сайте ОБСЕ, Этерингтон, кроме опыта работы в ОБСЕ старшим представителем миссии по вопросам связи, был руководителем международной группы в Южном Судане.

Также от имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании он руководил группой в Отделе стабилизации британского правительства в полевых миссиях в разных странах.



Ранее мы сообщали, что замглавы ОБСЕ Александр Хуг покидает свой пост.