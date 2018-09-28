Голливудская актриса решила стать губернатором [ Редактировать ]
Голливудская актриса Джессика Альба планирует стать губернатором. 37-летняя звезда решила больше времени уделить собственной компании The Honest Company, пишет издание Marie Claire.
На днях появились слухи, что она по примеру других звезд, решила попробовать себя в политике. Инсайдеры утверждают, что Альба всерьез рассматривает возможность баллотироваться в губернаторы Калифорнии. Ранее это сделал Арнольд Шварценеггер.
"Она очень умная и всегда серьезно относится к работе. Неудивительно, что она хочет реализовать себя и в политике", - так близкие прокомментировали решение Джессики.
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