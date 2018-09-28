Нефть может подорожать до $100 за баррель - эксперты [ Редактировать ]
Самые высокие цены за четыре года. Нефть бьет рекорды. Марка Brent уже выше 82 долларов за баррель. И тенденция в ближайшее время не изменится - аналитики всерьез говорят, что цена может вырасти и до 100 долларов за баррель.
Напомню, в начале этого года за марку Bren" давали чуть больше 60 долларов. Причин подорожания две - сокращается экспорт из Ирана на фоне американского давления на эту страну. Сохраняются проблемы и с ливийскими поставками - там до сих пор гражданская война. Снизить цену могли бы Саудовская Аравия и Россия, но они отказались увеличивать добычу.
И все это очень неприятные новости для украинцев. Мало того, что долларовые цены на нефть растут, так еще и гривна постепенно проседает. А это означает, что в Украине будет дорожать бензин. А из-за этого в стране пойдут вверх остальные цены на товары и услуги.
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