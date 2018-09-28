В Макеевке люди массово отравились водой [ Редактировать ]
Жуткая история на оккупированной территории Донбасса - массовое отравление водой в Макеевке. Госпитализировано уже больше ста человек, в их числе - не меньше десяти детей. Оккупационная администрация пытается ограничить распространение информации о происшествии.
Причина - в сбое системы дезинфекции воды. Якобы просто закончился хлор, и вместо него использовали марганец. Жители Макеевки до сих пор жалуются, что воду из-под крана использовать невозможно.
по теме
У Макіївці збільшилася кількість постраждалих від неякісної води
Збільшується кількість людей, що отруїлися неякісною водою в окупованій Макіївці. Зараз їх вже 117
Массовое отравление водой в Макеевке: названа причина
Стала известна причина массового отравления жителей окуппированной Макеевки Донецкой области
Селяни на Прикарпатті отруїлися агрохімікатами (відео)
Масове отруєння на Тернопільщині. Двісті п'ятдесят жителів села Іване-Пусте отруїлись агрохімікатами. Серед них майже сто дітей. Зі скаргами на нудоту та головний біль люди масово почали звертатися в місцеву амбулаторію з учорашнього ранку
Отруєння у школі Дніпра: навчання призупинили до 21 вересня
У Дніпрі кількість хворих дітей зросла до 25. Усі учні 62-ї школи. Позавчора через нездужання на навчання не прийшли 250 дітей. Симптоми нудота, запаморочення, температура. Протягом доби 18 школярів
Отравление детей в Днепре: в школу направили спецкомиссию
Из-за неизвестного вируса в больницу попали 18 школьников - в учебном заведении начались проверки, но карантин пока не объявляли