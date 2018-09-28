Жители Макеевки до сих пор жалуются, что воду из-под крана использовать невозможно

Жуткая история на оккупированной территории Донбасса - массовое отравление водой в Макеевке. Госпитализировано уже больше ста человек, в их числе - не меньше десяти детей. Оккупационная администрация пытается ограничить распространение информации о происшествии.

Причина - в сбое системы дезинфекции воды. Якобы просто закончился хлор, и вместо него использовали марганец. Жители Макеевки до сих пор жалуются, что воду из-под крана использовать невозможно.