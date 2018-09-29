Пресс-секретарь Дарка Олифер заявила, что Леонид Кучма уходит с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.



Она отметила, что летом Кучме исполнилось 80 лет, и он считает, что этот возраст является "критическим", сообщает Бабель.



"Этим летом Леонид Данилович отметил 80-летний юбилей, и именно это имелось в виду под критическим возрастом", - сказала Олифер.



Она подчеркнула, что поскольку Кучма работал в ТКГ на общественных началах, он не должен писать заявление на увольнение.



"Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, которое состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний - все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины", - отметила Олифер.

Ранее мы писали о том, что Минским договоренностям исполнилось 4 года.