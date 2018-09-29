28 сентября на 78-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший Первый заместитель Министра иностранных дел Николай Макаревич, сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Фото: пресс-служба МИД Украины

"Посвятив почти 50 лет своей жизни работе на дипломатической ниве, Николай Петрович зарекомендовал себя преданным и активным защитником интересов Украинского государства, талантливым руководителем и организатором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после обретения Украиной независимости в 1991 году Макаревич лично координировал критически важную работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами и в первую очередь – странами "Большой семерки" и приложил значительные усилия к реализации решения об отказе Украины от ядерного арсенала.

На днях скончался известный украинский поэт.