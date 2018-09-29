В Днепре девушка перерезала вены и выпрыгнула с 10 этажа одного из городских общежитий, пишет портал dnepr24.

Трагедия произошла в общежитии Аграрного университета на Набережной Победы, 44. В результате полученных травм 10-летняя девушка скончалась на месте. Сотрудники полиции сообщили, что студентка закрылась в комнате общежития изнутри.

Коменданту пришлось открывать двери запасным ключом. В комнате были обнаружены следы крови и окровавленный нож, которым девушка пыталась вскрыть вены. Правоохранительные органы устанавливают подробности произошедшего.

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