Студентка перерезала вены и выпрыгнула с 10 этажа [ Редактировать ]
В Днепре девушка перерезала вены и выпрыгнула с 10 этажа одного из городских общежитий, пишет портал dnepr24.
Трагедия произошла в общежитии Аграрного университета на Набережной Победы, 44. В результате полученных травм 10-летняя девушка скончалась на месте. Сотрудники полиции сообщили, что студентка закрылась в комнате общежития изнутри.
Коменданту пришлось открывать двери запасным ключом. В комнате были обнаружены следы крови и окровавленный нож, которым девушка пыталась вскрыть вены. Правоохранительные органы устанавливают подробности произошедшего.
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