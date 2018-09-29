В Запорожской области СБУ провела масштабную спецоперацию [ Редактировать ]
Российский след. В Запорожской области СБУ провела масштабную спецоперацию. Задержания и обыски прошли в трех районах - Мелитопольском, Бердянском и Приморском.
В поле зрения спецслужб попали криминальные группировки, которые курировали российские воры в законе. Они планировали серию тяжких преступлений - убийства и грабежи. Это должно было обострить ситуацию в регионе.
Во время операции, у подозреваемых изъяли оружие - автоматы Калашникова, пистолеты, патроны и бронежилеты. Нашли также документы террористической организации так называемой ДНР, а в компьютерах информацию, подтверждающую связь преступников с российскими кураторами. Всего задержали десять человек.
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