"Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!" - международный экономический форум под таким названием прошел в Харькове. В нем приняли участие делегации из 35 стран мира, 18 из них - во главе с чрезвычайными и полномочными послами, в том числе из стран "Большой семерки". Подробнее - в сюжете.

Харьков на один день превратился в бизнес-центр. В город съехались представители стран-лидеров мировой экономики - США, Китая, Германии, Японии, Великобритании, Франции. В общей сложности - более шести сотен участников - крупные бизнесмены, промышленники и представители международных корпораций. Открывал форум президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина наконец-то вышла из экономического и инвестиционного кризиса, после прекращения сотрудничества с Россией.

"Я повною мірою на собі відчув, що таке Російська економічна війна, російська блокада. Я не відкрию для Вас Америку, якщо нагадаю, що прийшлов у владу з бізнесу - і це було всім відомо, коли мене обирали президентом. Окрема історія про Липецьку кондитерську фабрику - за наказом Путіна, як актив - вона була арештована. Для чого, щоб її не можна було не віддати, не передати. І тепер я хочу щоб всі почули: у Порошенка бізнесу в Росії немає и бути не може. Ні аграрного, ні поточного, ніякого іншого", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.

Главная цель форума - увеличение инвестиций в Украину. Сейчас экспорт в страны Евросоюза составляет более 40 процентов от общего количества.

"Благодаря нашим совместным усилиям мы смогли уже на этом этапе достичь таких существенных взносов в экономический рост страны. Но я думаю, что мы можем намного больше. Особенно, когда говорим о привлечении иностранных инвестиций. Украина, особенно город Харьков, они имеют прекрасные активы для развития", - говорит Хьюг Мингарелли, глава Представительства Европейского Союза в Украине.

"Будуть обговоренні питання щодо конкретного вкладання, а також підписання договорів, які завантажать підприємства, які дадуть працювати на економіку Харківщини. Маємо впевненість, що інвестиційні домовленості, які будуть обговорені на цьому форумі, нададуть можливість вкладання іноземних інвестицій, а від цього розвиток нашої території, нашого регіону", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской облгосадминистрации.

Во время форума подписали договоров на шесть миллиардов гривен. Президент подчеркнул, что крупные инвесторы верят в Украину. В том числе, благодаря законам, принятым за последнее время. В частности, об иностранных советниках, о защите интересов собственников предприятий и едином окне для бизнеса на таможне. Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул, что Украина с западными партнерами имеет общее видение урегулирования ситуации на Донбассе.

"Наголошую, що сьогодні Україна, США, Німеччина та Франція мають настільки спільне бачення такої миротворчої місії, що готові практично зараз вносити спільну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. Миротворці ООН - це ще не мир, але вже не війна", - подчеркнул Петр Порошенко, президент Украины.

Президент уверен, миротворческая миссия снизит риски полномасштабной войны с Россией и откроет путь к политическому решению конфликта.