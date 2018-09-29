Киевское "Динамо" провело "День открытых дверей" в детской футбольной школе в честь открытия нового корпуса в футбольной академии [ Редактировать ]
Киевское "Динамо" провело день открытых дверей в детской школе имени Валерия Лобановского. Родители будущих футболистов смогли побывать на тренировке и проинспектировать ремонт одного из корпусов футбольной академии. Кто из легенд столичного клуба посетил мероприятие? Видел Богдан Вербицкий.
"Здесь был какой-то макет, по-моему. И здесь мы садились, а Маслов нам давал установку".
Легенда киевского "Динамо" - Владимир Мунтян вспоминает подготовку команды к игре. Рассказывает - сейчас 70-летнее здание узнать трудно, но комнату, в которой жил, помнит.
"Так, а ну, дайте посмотреть, где я жил! - А режим нарушали, только честно! - Еще как! Лишнее могли выпить воды, лишнее покушать. Раньше встать - вот это нарушение режима".
Уютные комнаты, кондиционеры, и современные тактические классы. Самый старый корпус футбольной школы отремонтировали всего за полгода. Есть в нём и поистине "сакральные" места для болельщиков столичного клуба.
"В этой комнате Валерий Васильевич Лобановский жил. Ему не нужны были особые какие-то комнаты, а он вызвал сюда ребят и выигрывал для нашей страны первый Кубок Кубков. Когда мы открыли нашу новую базу, то Валерий Васильевич говорил: "Кому хоромы такие? Кому они нужны? Как мне с ними разговаривать?", - вспоминает Игорь Суркис, президент ФК "Динамо" Киев.
Ремонт здания был необходим. В футбольную школу "Динамо" пришло новое пополнение.
"Это было вызвано необходимостью. Прежде всего - расширить количество занимающихся в футбольной школе "Динамо", прежде всего иногородних футболистов, потому что мы провели раннюю селекцию, и в этом году уже по программе академии работает 2006 год, чего раньше не было", - говорит Александр Ищенко, директор ДЮФШ "Динамо".
По новой программе тренируется и Максим. Отремонтированный корпус станет для него вторым домом. Первый, родительский, далеко от базы "Динамо".
"Я з Новоград-Волинська - це Житомирська область".
Юный футболист признается, переживает перед каждой игрой. Боится подвести родителей.
"Інколи не вдавалося щось зробити, то я казав батькам, що я можу набагато краще", - говорит Максим Подейко, центральный полузащитник.
Новый корпус школы - инвестиция в будущее гранда украинского футбола.
"Я не минуты не сомневаюсь, что будущее украинского футбола за этими пацанами. Задача, если один-два человека заиграет, то будет супер. Ну, я думаю, чтоо детям там будет очень удобно и комфортно жить и тренироваться. И самое главное - их родители не будут за них переживать", - говорит Игорь Суркис, президент ФК "Динамо" Киев.
Всего в детской школе имени Валерия Лобановского тренируется 450 детей. Живут и обучаются будущие динамовцы бесплатно.
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