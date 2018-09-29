Обнародована хронология событий перед катастрофой российского военного самолета Ил-20 в Сирии. Согласно обнародованным данным, российских военных предупредили об атаке в Латакии за четыре минуты, а Ил-20 находился в 200 километрах от израильских истребителей.

Об этом пишет израильское издание Haaretz, которое эту информацию подает как данные, которые Израиль представил России после катастрофы Ил-20 в небе вблизи Сирии.

Как подчеркивается в материале, 17 сентября израильские военные получили данные о передаче иранского оборудования для производства ракет в сирийской Латакии.

По информации разведки, его планировалось направить представителям движения "Хезболла" в Ливане.

В результате, добавляют журналисты, Израиль решил уничтожить это оборудование, а потому в воздух были подняты четыре истребителя F-16, которые вылетели с базы на юге страны и, находясь на большой высоте к востоку от Кипра, нанесли удары.

Издание отмечает, что к моменту начала атаки российский Ил-20 находился в 200 километрах на восток от израильских самолетов.

В то же время представители ресурса со ссылкой на израильскую сторону убеждают, что атака в Латакии началась в 21:42 по местному времени, а цель была поражена в 21:50. При этом российских военных предупредили о ней в 21:38.

В 21:52 сирийская ПВО "вышла из-под контроля" и выпустила 27 ракет в различных направлениях. В 22:05 российский самолет был сбит, при этом F-16 уже находились недалеко от израильского города Хайфа.

Армия Израиля, со своей стороны, отвергла версию Минобороны России о том, что один из F-16 исчез за Ил-20. Газета отмечает, что два израильских самолета "летали в разных районах, на разной высоте и с разной скоростью".

Израиль также утверждает, что Россия должна была знать об этом, поэтому опубликованное Минобороны радиолокационное изображение "просто сфабриковано".

Ранее Россия обвинила Израиль в крушение Ил-20.