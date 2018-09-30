День Веры, Надежды и Любови 2018: что категорически нельзя делать женщинам 30 сентября [ Редактировать ]
Ежегодно 30 сентября православная церковь отмечает День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
История праздника
Во втором веке, в царствование императора Адриана (117—138) в Риме жила вдова София, у которой было три дочери, названные по именам трех главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. София верила в христианство и воспитывала в этой вере своих девочек. Адриан, узнав о сильной вере Софии и ее дочерей приказал доставить их во дворец и отречься от своей веры, применял ужасные пытки, но не смог сломить веру Софии и девочек.
Самой младшей из них – Любови – было на тот момент всего 9 лет, Надежде – 10 лет, а самой старшей Вере – только 12 лет. Их пытали огнем, а затем обезглавили. Однако священники отмечают, что самая жуткая пытка выпала на долю их матери Софии: сильнее мук телесных были духовные страдания матери, вынужденной смотреть на муки своих детей.
Что нельзя делать в этот день
Этот день еще называют "бабьим праздником". Соответственно, считается, что на Веру, Надежду, Любовь нельзя:
- женщинам – работать по дому,
- проводить венчание и свадьбу – запрет носит категорический характер. Зато в этот день принято было свататься: "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют";
- устраивать гуляния – повод у праздника трагический.
Пышных торжеств 30 сентября не проводят. Праздник отмечают тихо, в кругу семьи. В этот день молятся иконе с изображением мучениц о женской доле, о здоровье детей, о послании зачатия ребенка.
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