В Киеве на улице Ивана Миколайчука, 15, загорелась квартира на втором этаже многоквартирного дома. Прибывшие на место спасатели обнаружили в ней труп мужчины, сообщает "Информатор".

Пожар случился около 22:40. По адресу выехало 5 единиц пожарной техники и две машины скорой помощи. По словам спасателей внутри жилища было много мусора, старой бытовой техники и пустых бутылок от настойки боярышника. На диване они обнаружили обгоревшее тело мужчины. Ему было около 50 лет.

Фото: Информатор

Подъезд дома окутал едкий дым. Жильцы соседних квартир обратились за помощью к медикам, одной из женщин надели кислородную маску. Люди рассказали, что погибший жил один и много выпивал. Точная причина возгорания уточняется.

На днях в Киеве произошел масштабный пожар на Минском рынке.