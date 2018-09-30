Землетрясение в Индонезии: число жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
Не менее 832 человек погибли в результате мощного землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии, сообщает BBC со ссылкой на данные Национального агентства Индонезии по предотвращению стихийных бедствий.
По данным спасателей, под удар стихии попал больший район, чем предполагалось ранее. Отмечается, что число жертв может увеличиться, так как последствия землетрясения в городе Дунгала до сих пор не выяснены. Ранее мы сообщали о 380 погибших.
28 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 у побережья индонезийского острова Сулавеси. Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 по Киеву).
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