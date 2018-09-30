В США умер легендарный блюзовый гитарист и певец Отис Раш. Музыкант скончался на 84 году жизни из-за осложнений, вызванных инсультом, который он перенес еще в 2003 году, сообщается на официальном сайте артиста.

Отис Раш - один из ключевых создателей "блюза западной стороны" 1950-х и 1960-х годов. Участники так называемого направления West Side Sound модернизировали традиционный блюз, внеся в него больше джазового, усиленного звука.

Первый сингл музыканта, записанный в 1956 году на студии Cobra Records, - I Can’t Quit You Baby - достиг шестой строчки чарта "ритм-энд-блюз" журнала Billboard и вывел певца на международную сцену. В дальнейшем Отис Раш продолжил записывать музыку, многие его песни считаются классикой блюза.​ Музыка легендарного исполнителя повлияла на целое поколение музыкантов - от Карлоса Сантана и Эрика Клэптона до рок-группы Led Zeppelin.

В 1999 году за сингл Any Place I’m Going исполнитель был удостоен премии "Грэмми". Песню тогда сочли "лучшей традиционной блюзовой записью". В 1984 году Раш был введен в Зал славы Фонда Блюза.

На днях в США скончался основатель культовой рок-группы.