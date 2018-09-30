Животные - не развлечение. Эта фраза звучала сегодня во многих городах Украины. По всей стране прошли марши за права животных. Cотни активистов вышли на улицы вместе со своими домашними любимцами. Наши корреспонденты расскажут подробности.

На площади в центре Ивано-Франковска собрались больше сотни неравнодушных людей. Зоряна пришла сюда со своей любимицей Боней. Говорит - ей не безразлична судьба животных, особенно тех, которых эксплуатируют в цирке. Свой визит туда еще в четырехлетнем возрасте с ужасом вспоминает до сих пор.

"Заїжджий цирк в Івано-Франківську. І вивели на розвагу дітям чотиримісячне ведмежатко. Яке було замордоване тими дітками. І власне після цієї оказії - я не підтримую цирк, не ходжу з дитячих років", - плачет Зоряна Босович, участница марша.

Использование животных ради выгоды - перешло все границы допустимого - говорят зоозащитники. Они требуют - запретить работу меховых ферм и притравочных станций по всей стране.

"Ці люди, які одягають хутро - вони не бачили, в яких умовах на звірофермах утримуються ці тварини. Вони не бачили, як їх вбивають. Є штучне хутро, є багато інших матеріалів", - говорит Вита, участница марша.

Собравшиеся требовали создать зоополицию и ужесточить наказание за издевательство над животными. Десятки собак гибнут от рук людей почти ежедневно, но виновных - правоохранители - не спешат искать.

"Має бути жорстке покарання за це. Якомога жорсткіше. Навіть за те, щоб була поліція, яка за це відповідає. Щоб люди знали, що за свої дії доведеться відповідати", - убеждена Аня Гриш, участница марша.

В Ивано-Франковске марш за права животных проходит второй раз. Главная цель акции - говорят организаторы - в очередной раз обратить внимание людей на проблему.

"Результати попереднього маршу ми спільно з мешканцями Івано-Франківська добилися заборони повністю використання диких тварин - не важливо, чи це є собака, чи кішка в цирках на території нашого міста. Цирки, які будуть до нас приїжджати - будуть без тварин", - говорит Елена Била, волонтер "Дом Сирка".

Собирались зоозащитники и в Черновцах. Десятки людей пришли на Центральную площадь. Активисты призывали к бережному обращению с животными. И также поддержали Ивано-Франковских активистов, выступив против одежды из натурального меха.

Поддержать всеукраинскую акцию защиты животных в Черкассах вышли более сотни человек. Горожане взяли на марш своих питомцев - в основном тех, которых спасли сами или забрали из приютов. Такие же марши провели еще в двадцати городах страны.