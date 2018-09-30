Дом высокой культуры. И... быта. В Смеле - скандал из-за ремонта туалета. На реконструкцию потратили почти 300 тысяч гривен.

Но, не смотря на это, пользоваться "удобствами" - попросту неудобно. Почему - расскажет Станислав Кухарчук.

Яркие афиши и новенький фасад Смелянского дома культуры так и манит зайти внутрь. Но внутри ничего не изменилось с 90-х - ободранные стены, аттракционы еще советского производства, и мебель того же периода. Директор оправдывается, дескать, только взялись за ремонт. И начали с самого главного - внешнего вида и уборных....

"Зараз заходів немає, то… тут решітка закрита".

Мужской и женский туалеты встречают новыми пластиковыми дверями. От блеска плитки и современной сантехники слепит глаза, возле умывальников посетителей встречает огромное зеркало. На это город потратил более 280 тысяч гривен. Но вот посетители туалета почему-то делиться впечатлениями от ремонта не спешат.

"- Можете сказать два слова буквально? - Нет".

Вмонтированные в пол унитазы без перегородок на фоне шикарного ремонта - смотрятся нелепо. Директор дома культуры сам без сарказма смотреть на них не может. Говорит, по проекту здесь должны быть отдельные кабинки, а также отопление - горсовет согласовал выделение на ремонт почти 400 тыс. гривен, но буквально в тот же день забрал из этой суммы 87 тыс. на более насущные потребности.

"Звертаємось до депутатів, заводимо їх сюди. Кого побачу - за руку беру, привожу, показую. Деякі зараз вигляд роблять, що перший раз це чують", - рассказывает Анатолий Шулешко, директор Смелянского городского Дома культуры.

Деньги забрали для пандуса и накрытия над ним в городской библиотеке. Решение горсовет утвердил в апреле. Бюджетная комиссия, которая вынесла его на голосование, давно распущена. А ее бывший председатель уже и не помнит, на что перераспределяли деньги. Но уверяет, что во время голосования точно воздержался.

"Я не голосував за те щоб забрали кошти, його треба було повністю закінчувати", - утверждает Анатолий Кривко, бывший председатель бюджетной комиссии Смелянского горисполкома.

От такого решения в шоке не только посетители уборной, но и общественность. Марина Кулик занимается проблемой беспрепятственного доступа в общественные места людей с инвалидностью. Говорит, этот туалет просто унижает человеческое достоинство:

"Тут навіть для людини, яка не має вад, ви знаєте… залізти і ну… тут абсолютно порушення по кожному".

В Смелянской мэрии обещают исправить ситуацию и дофинансировать проект. Правда, из-за необходимости тендерных процедур это может произойти только через месяц-два. Закрыть туалет сейчас дом культуры не может, ведь почти каждый день там проходят концерты и в кружках занимается до двух сотен детей.