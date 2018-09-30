Вынужденные каникулы. В Николаевской области родители не пускают детей в школу.

Протестуют против образовательной реформы. Считают ее неэффективной. Почему? - знают наши корреспонденты.

"Чого ти плачеш? - Не знаю… я дуже сумую, і дуже люблю тебе".

Одиннадцатиклассница Инна видится со своей мамой раз в неделю. Теперь она вынуждена учиться в соседнем селе и жить на съемной квартире. В этом году Инна и ее одноклассники не смогли пойти в родную Ульяновскую школу. Ее реформировали. Теперь в ней можно получить только неполное среднее образование. Старшеклассникам из прилегающих сел пришлось перейти в Сухоеланецкую опорную школу. Но добраться туда практически невозможно. Поэтому многие родители отправили детей в другие учебные заведения.

"Хто за межі поїхав області, хто в Кременчук, хто в Миколаїв пішов навчатися. У кого які можливості були. Ми в Новоїнгульську школу поїхали", - говорит Инна Бойдыш, одиннадцатиклассница.

Сплошные выбоины и полное отсутствие асфальта. Это дорога в опорную школу. Родители подсчитали: 24 км и около часа пути только в одну сторону. И это при хорошей погоде. Хотя еще зимой в отделе образования обещали, что проблему решат в ближайшее время.

"В мене дитина ходить в 9 клас. Перспективи далі ми не бачимо. Ми не бачимо опорної школи", - говорит Олександр Центракевич, отец ученика Ульяновской школы.

Возмущен изменениями и педколлектив. Еще в июне учителя обратились в суд. Но иск отозвал отдел образования. Следующий - подали уже родители. Он сейчас в Одесском апелляционном суде, и когда начнется рассмотрение - неизвестно.

"Комісії не було, конкурсу шкіл не було. Громадські слухання мали бути - не було. Педагогічні слухання - не було. Учнівські слухання - не було", - рассказывает Валентина Чернова, учитель Ульяновской школы.

Руководитель Новоодесского отдела образования нам пояснил: говорить о создании Сухоеланецкого образовательного округа начали еще 6 лет назад. А в этом году решение утвердили. Только вот создать все необходимые условия - не успели.

"Від села Сухий Єланець до села Ульянівка проводився влітку ремонт. Там робили певні служби. Я повідомляв батькам, що з районного бюджету виділено 1 млн. 500 тис. грн. для ремонту цієї дороги", - говорит Валерий Багнюк, начальник отдела образования Новоодесской РГА.

Вот как эта дорога выглядит после ремонта. Видео местные жители сняли накануне. Родители заявили: пока не отремонтируют дорогу или не отменят решение о создании образовательного округа, детей на уроки пускать не будут.

Во вторник они уже пытались привлечь внимание местных депутатов, но на сессии их слушать не стали. А вот после визита журналистов, дорогу начали готовить к ремонту. Мы еще вернемся к этой теме и будем следить за ходом работ.