В Украине в ночь с 30 сентября на 1 октября в большинстве областей ожидаются заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталя Диденко в Facebook.

"Антициклон, везде светит солнце, но будет холодно, а в ночь на понедельник заморозки охватят значительную часть Украины", - отметила Диденко.

1 октября на западе и севере днем до +16 градусов, востоке до +18 градусов, юге до + 20 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +16 градусов.

Ранее мы писали о том, что синоптики дали шокирующий прогноз на октябрь.