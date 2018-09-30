В Украине ожидаются заморозки [ Редактировать ]
В Украине в ночь с 30 сентября на 1 октября в большинстве областей ожидаются заморозки.
Об этом сообщила синоптик Наталя Диденко в Facebook.
"Антициклон, везде светит солнце, но будет холодно, а в ночь на понедельник заморозки охватят значительную часть Украины", - отметила Диденко.
1 октября на западе и севере днем до +16 градусов, востоке до +18 градусов, юге до + 20 градусов.
В Киеве воздух прогреется до +16 градусов.
Ранее мы писали о том, что синоптики дали шокирующий прогноз на октябрь.
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