На улице Лаврской в ​​Печерском районе произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"Патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться.

Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.

"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", - говорится в сообщении.

Специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников продолжает действовать.

По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

Ранее мы сообщали о мужчине, который убил пять человек и покончил с собой.