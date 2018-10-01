Подробности стрельбы в Киеве: преступники ограбили дом [ Редактировать ]
На улице Лаврской в Печерском районе произошла стрельба, в результате которой пострадал полицейский. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
"Патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться.
Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.
"Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", - говорится в сообщении.
Специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников продолжает действовать.
По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.
Ранее мы сообщали о мужчине, который убил пять человек и покончил с собой.
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