Понад 91 відсоток македонців підтримали ідею перейменування країни під час референдуму, що відбувся напередодні.

Попри низьку активність - лише близько 35 відсотків - прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв назвав волевиявлення "успішним". Тепер слово за парламентом. Для ухвалення позитивного рішення необхідно, щоб за зміну назви проголосували дві третини депутатів. Якщо це станеться, країну офіційно перейменують на Республіку Північна Македонія. Це покладе край давній суперечці з Грецією, яка заявляє права на стару назву. Та відкриє македонцям шлях для вступу до НАТО та ЄС.