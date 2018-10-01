Нічне пограбування зі стріляниною в центрі Києва. Невідомі вдерлися у приватний будинок, забрали цінні речі. На виклик одразу приїхали поліцейські. Втікаючи, грабіжники відкрили вогонь і застосували гранату. Одного правоохоронця поранено. Нині він у лікарні, його життю нічого не загрожує.

Згодом неподалік будинку поліцейські знайшли мертвого чоловіка. Тепер встановлюють його особу, та чи був він причетний до пограбування. У столиці діє план "Перехоплення".

"Було застосовано гранату, відразу один поліцейський отримав поранення , його доставили в швидку допомогу, його життю нічого не загрожує. В ході переслідування неподалік місця відходу було знайдено труп чоловіка з вогнепальними пораненнями, зараз перевіряємо. Ми вважаємо, що він причетний до нападу", - повідомив Андрій Крищенко, Начальник Головного управління Нацполіції у Києві.