Некоторые люди в сложные времена инстинктивно закрываются от остальных из чувства самосохранения, однако некоторые знаки зодиака способны пребывать в таком безэмоциональном состоянии довольно долго. О самых "холодных" знаках зодиака пишет "Знай.ua".

1. Овен

Упрямый и несговорчивый Овен, который всегда себе на уме, отличается очень хладнокровным отношением, словно показывая всему миру, что он абсолютно ко всему безразличен. Самое интересное, что этот знак изначально эмоционально нестабилен, и способен или взорваться, или, напротив, сдерживать свой нрав, демонстрируя эмоциональную пустоту.

2. Телец

Телец внутри нередко бывает очень взвинченным, а потому он мысленно абстрагируется от всех и замыкается в себе. Можно сказать, что он покидает "сцену" и становится равнодушным созерцателем со стороны. Когда Телец закрывается, он способен на самые неразумные и нелогичные поступки, и если вы захотите достучаться до него во время его эмоционального опустошения, считайте, что вы станете безрезультатно биться головой о кирпичную стену.

3. Близнецы

Сложно быть Близнецами! Особенно с учетом всех этих бессмысленных и сумасшедших эмоций, бушующих внутри из-за двойственности их характера. Когда Близнецам не по себе или становится дискомфортно в этом мире, то они надевают маску холодности и безразличия.

4. Скорпион

Скорпион холоден от природы, потому для него это даже не защитная реакция, а естественное состояние. Ему даже не нужно нажимать на переключатель, ведь эмоциональная пустота - это то, что для него очень знакомо и практически естественно.

5. Козерог

Стоический и жесткий Козерог может ввести в заблуждение любого. Когда он чувствует, что его эмоционально атакуют, играя на его чувствах, то он закрывается за доли секунды, чтобы никто из окружающих не смог добраться до его внутреннего "я" и реальных ощущений.

6. Водолей

Водолеи прошли многое в своей жизни, в том числе и боль, а потому они решили себя защитить - и полностью закрылись. Иногда даже создается впечатление, что люди этого знака вообще эмоционально мертвы, что нередко может расстраивать их близких друзей и семью. Их даже считают капризными меланхоликами, но все их действия и отрешенное поведение - это самозащита.

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