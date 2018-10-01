Самые "холодные" знаки зодиака [ Редактировать ]
Некоторые люди в сложные времена инстинктивно закрываются от остальных из чувства самосохранения, однако некоторые знаки зодиака способны пребывать в таком безэмоциональном состоянии довольно долго. О самых "холодных" знаках зодиака пишет "Знай.ua".
1. Овен
Упрямый и несговорчивый Овен, который всегда себе на уме, отличается очень хладнокровным отношением, словно показывая всему миру, что он абсолютно ко всему безразличен. Самое интересное, что этот знак изначально эмоционально нестабилен, и способен или взорваться, или, напротив, сдерживать свой нрав, демонстрируя эмоциональную пустоту.
2. Телец
Телец внутри нередко бывает очень взвинченным, а потому он мысленно абстрагируется от всех и замыкается в себе. Можно сказать, что он покидает "сцену" и становится равнодушным созерцателем со стороны. Когда Телец закрывается, он способен на самые неразумные и нелогичные поступки, и если вы захотите достучаться до него во время его эмоционального опустошения, считайте, что вы станете безрезультатно биться головой о кирпичную стену.
3. Близнецы
Сложно быть Близнецами! Особенно с учетом всех этих бессмысленных и сумасшедших эмоций, бушующих внутри из-за двойственности их характера. Когда Близнецам не по себе или становится дискомфортно в этом мире, то они надевают маску холодности и безразличия.
4. Скорпион
Скорпион холоден от природы, потому для него это даже не защитная реакция, а естественное состояние. Ему даже не нужно нажимать на переключатель, ведь эмоциональная пустота - это то, что для него очень знакомо и практически естественно.
5. Козерог
Стоический и жесткий Козерог может ввести в заблуждение любого. Когда он чувствует, что его эмоционально атакуют, играя на его чувствах, то он закрывается за доли секунды, чтобы никто из окружающих не смог добраться до его внутреннего "я" и реальных ощущений.
6. Водолей
Водолеи прошли многое в своей жизни, в том числе и боль, а потому они решили себя защитить - и полностью закрылись. Иногда даже создается впечатление, что люди этого знака вообще эмоционально мертвы, что нередко может расстраивать их близких друзей и семью. Их даже считают капризными меланхоликами, но все их действия и отрешенное поведение - это самозащита.
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