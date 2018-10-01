У Сирії відводять важку зброю з демілітаризованої зони [ Редактировать ]
На північному заході Сирії зафіксували відведення важкої зброї з демілітаризованої зони.
За даними Reuters, першими відводити свої сили почала група повстанців Фалека аль-Шам. Раніше про створення буферної демілітаризованої зони у провінції Ідліб домовилися Туреччина та Росія.
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