У Запоріжжі перекинувся катер з людьми [ Редактировать ]
У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся катер з трьома людьми на борту. Один чоловік загинув, ще одного госпіталізовано.
Катер рухався на великій швидкості неподалік міста. За словами очевидців, раптово з нього випали двоє чоловіків. Один з них зараз у лікарні з тяжкими пораненнями, він потрапив під гвинт. Тіло іншого дістали з річки за кілька годин.
Цю інформацію згодом підтвердили і у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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