У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся катер з трьома людьми на борту. Один чоловік загинув, ще одного госпіталізовано.

Катер рухався на великій швидкості неподалік міста. За словами очевидців, раптово з нього випали двоє чоловіків. Один з них зараз у лікарні з тяжкими пораненнями, він потрапив під гвинт. Тіло іншого дістали з річки за кілька годин.

Цю інформацію згодом підтвердили і у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.