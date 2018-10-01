На Донбасі транслюватимуть українські телеканали [ Редактировать ]
Телевежа, яка транслюватиме українські канали в окупованих районах - з'явилася на Донеччині.
Споруду встановили у селищі Гірник Селідівського району - за 50 кілометрів від Донецька. Висота вежі 190 метрів - повідомили у компанії "Телемережі України".
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