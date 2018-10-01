Однією торговельною війною менше. Канада, США та Мексика уклали новий договір про торгівлю - який замінить Північноамериканську угоду про вільну торгівлю.

Цього домагався Дональд Трамп.

Спочатку вдалося домовитися з Мексикою, а потім - із Канадою.

Подробиці угоди поки що не розголошують. В оприлюдненій спільній заяві голови МЗС Канади Христі Фріланд і торговельного представника США Роберта Лайтхайзера ідеться про те, що новий договір забезпечить "вільніші ринки, справедливішу торгівлю та стійке економічне зростання в регіоні".