Канада, США та Мексика уклали угоду про вільну торгівлю [ Редактировать ]
Однією торговельною війною менше. Канада, США та Мексика уклали новий договір про торгівлю - який замінить Північноамериканську угоду про вільну торгівлю.
Цього домагався Дональд Трамп.
Спочатку вдалося домовитися з Мексикою, а потім - із Канадою.
Подробиці угоди поки що не розголошують. В оприлюдненій спільній заяві голови МЗС Канади Христі Фріланд і торговельного представника США Роберта Лайтхайзера ідеться про те, що новий договір забезпечить "вільніші ринки, справедливішу торгівлю та стійке економічне зростання в регіоні".
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