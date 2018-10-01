Накал политических страстей продолжает держать высокий градус в Аграрном комитете Парламента Украины. Еще в апреле 2016-го Тарас Кутовой снял с себя полномочия главы, и с тех пор Комитет не имеет формального Председателя. Фактически процессами управляет самопровозглашенный исполняющий обязанности Александр Бакуменко, зампред комитета, в прошлом председатель "Союза птицеводов Украины".

Именно этот период в истории государственного бюджета стал самым благоприятным для монополиста рынка мяса птицы в Украине Юрия Косюка. На развитие своего бизнеса миллиардер получил из госбюджета 1,6 млрд государственных денег.

Александр Бакуменко является членом Комитета по вопросам аграрной политики с 2014 года . Ранее в интервью изданию Латифундист, Бакуменко признался, что с Юрием Косюком их связывают давние дружеские отношения. "Познакомились в 2000 году. Я был гендиректором "Харьковптицепрома", он - руководителем МХП. В то время старое птицеводство развалили и заново создавали профильную ассоциацию. Мы понимали, как это сделать. Но была и полемика по поводу функционирования ассоциации. Со временем пришли к общему знаменателю и дальше пошли по жизни плечом к плечу. Знаю его много лет, считаю другом", - заявил Бакуменко.

"Именно Бакуменко в прошлом году инициировал внесение в проект бюджета на 2018 год поправку № 231, которая позволила главному птицеводу страны получить очередной транш дотаций - 187 млн гривен из госбюджета. В то время как мелкие и средние фермеры не получили ничего. "Владельцу "Нашей Рябы" Юрию Косюку сейчас выгодно сохранить статус кво, чтобы не допустить передела рынка дотаций", - об этом заявил в своем комментарии, эксперт Валерий Геец.

20 сентября в Раде был зарегистрирован документ, предусматривающий дополнения к действующему закону "О господдержке сельского хозяйства". Новые поправки могут лишить значительной доли дотаций Юрия Косюка.

"Новые изменения в Закон о дотациях ставит в приоритет малые фермерские хозяйства у которых до 500 га земель, уже после них агрохолдинги получат, что останется. Но не это главное. Законопроект может повлиять на управляющий состав Аграрного Комитета. Сейчас по факту его возглавляет нардеп Бакуменко, старый друг Косюка. Благодаря Бакуменко его предыдущая поправка № 231 уже принесла Косюку 187 млн гривен из госбюджета. Владельцу МХП выгодно сохранить статус кво, чтобы не допустить передела рынка дотаций", - подчеркнул эксперт.

"Новые изменения ставят в приоритет малые фермерские хозяйства, у которые имеют в обработке до 500 га земель. При этом крупные агрохолдинги будут участвовать в распределении средств уже после выделения дотаций мелким и средним сельхозпроизводителям" - подчеркнул эксперт . Новые поправки в действующий закон "О государственной поддержке сельского хозяйства" могут лишить значительной доли государственных дотаций Юрия Косюка в будущем.

По словам членов Комитета, существенную часть секретариата и самого Комитета составляют люди Косюка. Таким образом заседания проходят в пользу монополиста рынка птицы. Юристы компании Косюка ходят в комитет как на работу для подготовки проектов нормативных документов в интересах своего босса. Зная такую расстановку сил, остальные депутаты зачастую не хотят участвовать в заседаниях, отвечая отказом на приглашение секретаря.

На что пойдет владелец торговой марки "Наша Ряба" для удержания позиций в Аграрном комитете Парламента? Кому предложит очередные $50 тыс олигарх Косюк, чтобы Бакуменко остался у власти Аграрного комитета?

Если ветер перемен все же коснется Аграрного комитета Рады, власть может перейти от птицеводов Косюка к растениеводам Веревского. Большие шансы у депутатов Люшняка, Кота, Кулинича. Особую поддержку членов комитета имеет Александр Кот, кандидатура которого недавно была поддержана большинством голосов на роль заместителя главы комитета.