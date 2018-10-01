Бензин в Украине стремительно дорожает [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В понедельник, 30 сентября, крупные АЗС Украины повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 19-1,10 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr.
В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л.
Цена бензина:
- А-92 выросла до 33,95 грн/л,
- А-95 выросла до 34,95 грн/л,
- А-95+ выросла до 35,95 грн/л,
- дизельное топливо - до 32,45 грн/л.
Все виды бензина на станциях "Автотранс" подорожали на 40 коп./л.
Цена бензин марки:
- А-92 подорожал до 30,58 грн/л,
- А-95 - до 31,83 грн/л,
- А-95+ - до 33,09 грн/л,
- ДТ подорожало на 30 коп./л - до 29,93 грн/л.
Напомним, что в Кабмине сделали прогноз касательно курса валют на 2019 год.
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