В понедельник, 30 сентября, крупные АЗС Украины повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 19-1,10 копеек за литр. Об этом сообщает enkorr.

В сети WOG все виды топлива подорожали на 46 коп./л.

Цена бензина:

А-92 выросла до 33,95 грн/л,

А-95 выросла до 34,95 грн/л,

А-95+ выросла до 35,95 грн/л,

дизельное топливо - до 32,45 грн/л.

Все виды бензина на станциях "Автотранс" подорожали на 40 коп./л.

Цена бензин марки:

А-92 подорожал до 30,58 грн/л,

А-95 - до 31,83 грн/л,

А-95+ - до 33,09 грн/л,

ДТ подорожало на 30 коп./л - до 29,93 грн/л.

Напомним, что в Кабмине сделали прогноз касательно курса валют на 2019 год.