Президент Украины Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду Орден Свободы. Об этом Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - заявил Порошенко. Церемония вручения награды состоялась в Киеве.

Ранее мы писали о том, что Порошенко наградил Жебривского орденом.