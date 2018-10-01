27 сентября вступил в силу закон №5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно реформирования сферы парковки транспортных средств". Он предполагает нововведения в правилах дорожного движения, а также меняет размер штрафов, которые грозят нарушителям.

Теперь в Украине будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

Первый режим предполагает контакт полицейского и нарушителя, проверку водительского удостоверения, технического паспорта, составление постановления о привлечении к ответственности прямо на месте совершения нарушения.

режим предполагает контакт полицейского и нарушителя, проверку водительского удостоверения, технического паспорта, составление постановления о привлечении к ответственности прямо на месте совершения нарушения. Второй - автоматический режим. Он предусматривает фиксацию шести видов правонарушений стационарными камерами, которые могут быть установлены на путепроводах, столбах и даже на общественном транспорте. Информация с камер будет поступать в центры обработки информации, где по результатам визуальной проверки полицейские с помощью электронной цифровой подписи будут также составлять постановление. При фиксации правонарушений в таком случае с нарушителя сначала взимаются штрафные баллы, которых хватает на три нарушения. Далее следуют денежные штрафы.

- автоматический режим. Он предусматривает фиксацию шести видов правонарушений стационарными камерами, которые могут быть установлены на путепроводах, столбах и даже на общественном транспорте. Информация с камер будет поступать в центры обработки информации, где по результатам визуальной проверки полицейские с помощью электронной цифровой подписи будут также составлять постановление. При фиксации правонарушений в таком случае с нарушителя сначала взимаются штрафные баллы, которых хватает на три нарушения. Далее следуют денежные штрафы. Третий - режим фотосъемки или видеозаписи. Он предусматривает фиксацию трех видов нарушений в ручном режиме техническими средствами в специальной защищенной программе, которая автоматически отображает дату, время, координаты места нарушения. Тут могут работать полицейские и уполномоченные от города инспекторы по парковке. Списание штрафных баллов не предусмотрено - сразу будет налагаться денежный штраф. Именно это стало нововедением закона № 5364.

Парковка

Новые правила парковки предусматривают фото- и видеофиксацию. Копию постановления о привлечении к административной ответственности будут оставлять на стекле автомобиля.

Наказания предусмотрены за парковку на:

перекрестках;

велодорожках;

местах для инвалидов;

в зонах движения общественного транспорта;

в зонах пешеходного движения.

В обязанности патрульных теперь входит организация эвакуации неправильно припаркованных авто. Кроме этого, предусмотрены новые штрафы за неправильную парковку:

Прямо на месте заплатить за административное нарушение не выйдет - муниципальные инспекторы не имеют права брать наличные деньги.

Парковка автомобилей с еврономерами

В случае автомобиля с еврономерами постановление будет направлено тому, кто ввез автомобиль на территорию Украины. В случае, если это гражданин другой страны постановление ему будет вручать Госпогранслужба.

При условии, что автомобиль с еврономерами будет отправлен на штрафплощадку, забрать ее оттуда может лишь собственник. Даже при наличии генеральной доверенности, авто все равно не отдадут.

Эвакуация автомобилей

Новый закон позволяет эвакуировать автомобиль в таких случаях:

автомобиль мешает движению или создает угрозу безопасности;

транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более рядов;

мешает движению других транспортных средств или пешеходов;

расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

расположено на велодорожке; препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по 2-м или более полосам движения.

Автомобиль также эвакуируют, если он припаркован в запрещенных для стоянки местах, таких как:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-подобных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обоих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;

ближе 10 м от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Тариф за эвакуацию - 720 грн за машину весом до 2-х тонн. Плюс за каждые сутки хранения придется заплатить 144 грн.

Штрафы

Согласно новому закону, штрафы за нарушение ПДД увеличились. Так, за превышение установленной нормы скорости более чем на 50 км в час водитель заплатит до 3,4 тыс. грн. За управление автомобилем без прав, или не соответствующей категории штраф может достичь 10,2 тыс. грн.