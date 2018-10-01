Новые ПДД в Украине: что нужно знать водителям [ Редактировать ]
27 сентября вступил в силу закон №5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно реформирования сферы парковки транспортных средств". Он предполагает нововведения в правилах дорожного движения, а также меняет размер штрафов, которые грозят нарушителям.
Теперь в Украине будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.
- Первый режим предполагает контакт полицейского и нарушителя, проверку водительского удостоверения, технического паспорта, составление постановления о привлечении к ответственности прямо на месте совершения нарушения.
- Второй - автоматический режим. Он предусматривает фиксацию шести видов правонарушений стационарными камерами, которые могут быть установлены на путепроводах, столбах и даже на общественном транспорте. Информация с камер будет поступать в центры обработки информации, где по результатам визуальной проверки полицейские с помощью электронной цифровой подписи будут также составлять постановление. При фиксации правонарушений в таком случае с нарушителя сначала взимаются штрафные баллы, которых хватает на три нарушения. Далее следуют денежные штрафы.
- Третий - режим фотосъемки или видеозаписи. Он предусматривает фиксацию трех видов нарушений в ручном режиме техническими средствами в специальной защищенной программе, которая автоматически отображает дату, время, координаты места нарушения. Тут могут работать полицейские и уполномоченные от города инспекторы по парковке. Списание штрафных баллов не предусмотрено - сразу будет налагаться денежный штраф. Именно это стало нововедением закона № 5364.
Парковка
Новые правила парковки предусматривают фото- и видеофиксацию. Копию постановления о привлечении к административной ответственности будут оставлять на стекле автомобиля.
Наказания предусмотрены за парковку на:
- перекрестках;
- велодорожках;
- местах для инвалидов;
- в зонах движения общественного транспорта;
- в зонах пешеходного движения.
В обязанности патрульных теперь входит организация эвакуации неправильно припаркованных авто. Кроме этого, предусмотрены новые штрафы за неправильную парковку:
Прямо на месте заплатить за административное нарушение не выйдет - муниципальные инспекторы не имеют права брать наличные деньги.
Парковка автомобилей с еврономерами
В случае автомобиля с еврономерами постановление будет направлено тому, кто ввез автомобиль на территорию Украины. В случае, если это гражданин другой страны постановление ему будет вручать Госпогранслужба.
При условии, что автомобиль с еврономерами будет отправлен на штрафплощадку, забрать ее оттуда может лишь собственник. Даже при наличии генеральной доверенности, авто все равно не отдадут.
Эвакуация автомобилей
Новый закон позволяет эвакуировать автомобиль в таких случаях:
- автомобиль мешает движению или создает угрозу безопасности;
- транспортное средство поставлено на проезжей части в два и более рядов;
- мешает движению других транспортных средств или пешеходов;
- расположено на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;
- расположено на велодорожке; препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;
- нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что блокирует проезд по 2-м или более полосам движения.
Автомобиль также эвакуируют, если он припаркован в запрещенных для стоянки местах, таких как:
- на железнодорожных переездах;
- на трамвайных путях;
- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;
- на перекрестках и ближе 10 м от края проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-подобных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
- на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и транспортным средством, которое остановилось, менее 3 м;
- ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обоих сторон;
- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось;
- ближе 10 м от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда.
Тариф за эвакуацию - 720 грн за машину весом до 2-х тонн. Плюс за каждые сутки хранения придется заплатить 144 грн.
Штрафы
Согласно новому закону, штрафы за нарушение ПДД увеличились. Так, за превышение установленной нормы скорости более чем на 50 км в час водитель заплатит до 3,4 тыс. грн. За управление автомобилем без прав, или не соответствующей категории штраф может достичь 10,2 тыс. грн.
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