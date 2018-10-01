Средняя цена СУГ по Украине 1 октября составила 15,10 гривны за литр. Фото: podrobnosti.ua

Автозаправочные сети в Украине значительно повысили цены на автогаз. Состоянием на 1 октября, средняя цена на этот вид топлива на АЗС превысила 15 гривен за литр.

Так, на станциях "Олас" и "Фактор" автогаз подорожал сразу на 40 и 20 копеек за - до 14,95 и 15,00 гривны за литр соответственно.сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

На станциях "Авиас", KLO, "Катрал" и "Азовнефтепродукт" стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 10 копеек за литр. В сетях "Укрнафта", AMIC, "БРСМ-Нафта" и "Татнефть-АЗС-Украина" на 0,05-18 копеек за литр.

Средняя цена СУГ по Украине 1 октября составила 15,10 гривны за литр (плюс-минус 0,05 копейки за литр).

Средняя цена СУГ по Украине 1 октября составила 15,10 гривны за литр. Табл.: enkorr.com.ua

Кроме того, бензин в Украине также стремительно дорожает.