В Україні відсьогодні почався осінній призов. Цьогоріч він триватиме на місяць довше ніж зазвичай - до 30 грудня. Збільшать і кількість призовників на строкову службу.

Це майже 18 тисяч осіб. Половина з них потраплять до лав Збройних сил. Решта до Нацгвардії, державної прикордонної служби та спецслужби транспорту.

Термін служби в армії для призовників без вищої освіти - становить півтора року. І рік для молодих людей зі ступенем спеціаліста або магістра. Юнаки 18-19 років мають право служити за контрактом.