У Запоріжжі перекинувся катер з поліцейськими та начальником рибохорони [ Редактировать ]
Одна людина загинула, ще одна потрапила до реанімації в результаті аварії у Запоріжжі. Там, на Дніпрі перекинувся катер із трьома людьми на борту. Деталі інциденту та особи пасажирів судна намагалися з'ясувати наші кореспонденти.
Це відео в інтернеті з'явилося за кілька годин після інциденту. Посеред Дніпра - кілька човнів місцевого рибоохоронного патруля. Що тут роблять - не кажуть.
"Ого хлопці, а не багато алкоголю у вас у човні? Представтесь будь ласка. Хто ви? Рибінспекція, я бачу. Хлопці, а що це ваш човен робить повний алкоголю з ящиками?".
Як пізніше розповіли очевидці - такий ажіотаж викликало ЧП. З катера, який на великій швидкості виконував небезпечні маневри, випали люди.
"В итоге при резком повороте он как бы ударился об волну и с него повыпадали люди. Два человека выпало за борт", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок.
Один чоловік потонув. Його тіло знайшли лише підвечір.
Другого, витягнули з води у край тяжкому стані.
"Просто катер который продолжал работать двигатель - он кружил на месте как бы по кругу кружил и продолжал этих людей, на них наезжал. И рубал их винтом. Их просто порубало", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок.
Згодом стало відомо: загиблий - поліцейський. За попередніми даними це заступник начальника управління захисту економіки Павло Савалець. Постраждалий, якого доправили в обласну лікарню, начальник Управління державного агентства рибного господарства - Дмитро Чайка.
"Пациент находится у нас в больнице, он находится в реанимационном отделении. Соответственно делаем выводы, что состояние пациента средне тяжелое".
В поліції інцидент не коментують. Посилаються лише на прокуратуру. Там кажуть - розбираються. Хто керував човном - ще не знають.
"Розпочато кримінальне провадження за ст 291 кримінального кодексу України. Тобто порушення правил чинних на цьому судні. Ми не називаємо прізвищ і посад відповідно до таємниці досудового слідства", - говорить Андрій Рибальченко, керівник прес-служби Запорізької обласної прокуратури.
У самому управлінні рибоохорони журналістів на територію не пускають. А підлеглі роблять вид, що про інцидент з керівництвом нічого не знають.
"Я пришел сюда где-то полтора года назад, он уже был здесь… - Что можете сказать? - Ничего. Нормальный человек. Ответственный в принципе", - говорить Тимур Алінов, інспектор рибоохоронного патруля.
Що робив у вихідний день начальник запорізького рибоохоронного патруля у компанії з поліцейськими - наразі невідомо.
"Я не утверждаю, что я видел, что кто-то употреблял алкогольные напитки. Но то, что там было и как инспектора подъехали и перегрузили остаток этого спиртного и повезли на территорию рыбоохоронного патруля", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок
До речі, сучасний катер, із якого випали чоловіки, придбали минулої зими. І як тоді писали - для ефективної боротьби із браконьєрами.
по теме
В Запорожье фура снесла автомобиль полиции (фото)
В Коммунарском районе Запорожья в четверг, 27 сентября, фура снесла автомобиль полиции
В Запорожье маршрутка "влетела" в остановку с людьми (фото)
В понедельник, 24 сентября, в Запорожье на Набережной магистрали маршрутное такси влетело в остановку общественного транспорта
В Черновцах патрульные насмерть сбили пешехода
Удар был такой силы, что мужчину отбросило на несколько метров - он скончался на месте ДТП
Появились подробности смертельного ДТП в Черновцах
Патрульные, сбившие пешехода в Черновцах, были направлены на судебно-медицинское освидетельствование
Полицейские Бердянска попали в массовое ДТП (видео)
В Бердянске столкнулись сразу три автомобиля, один из которых - полицейский