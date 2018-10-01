Одна людина загинула, ще одна потрапила до реанімації в результаті аварії у Запоріжжі. Там, на Дніпрі перекинувся катер із трьома людьми на борту. Деталі інциденту та особи пасажирів судна намагалися з'ясувати наші кореспонденти.

Це відео в інтернеті з'явилося за кілька годин після інциденту. Посеред Дніпра - кілька човнів місцевого рибоохоронного патруля. Що тут роблять - не кажуть.

"Ого хлопці, а не багато алкоголю у вас у човні? Представтесь будь ласка. Хто ви? Рибінспекція, я бачу. Хлопці, а що це ваш човен робить повний алкоголю з ящиками?".

Як пізніше розповіли очевидці - такий ажіотаж викликало ЧП. З катера, який на великій швидкості виконував небезпечні маневри, випали люди.

"В итоге при резком повороте он как бы ударился об волну и с него повыпадали люди. Два человека выпало за борт", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок.

Один чоловік потонув. Його тіло знайшли лише підвечір.

Другого, витягнули з води у край тяжкому стані.

"Просто катер который продолжал работать двигатель - он кружил на месте как бы по кругу кружил и продолжал этих людей, на них наезжал. И рубал их винтом. Их просто порубало", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок.

Згодом стало відомо: загиблий - поліцейський. За попередніми даними це заступник начальника управління захисту економіки Павло Савалець. Постраждалий, якого доправили в обласну лікарню, начальник Управління державного агентства рибного господарства - Дмитро Чайка.

"Пациент находится у нас в больнице, он находится в реанимационном отделении. Соответственно делаем выводы, что состояние пациента средне тяжелое".

В поліції інцидент не коментують. Посилаються лише на прокуратуру. Там кажуть - розбираються. Хто керував човном - ще не знають.

"Розпочато кримінальне провадження за ст 291 кримінального кодексу України. Тобто порушення правил чинних на цьому судні. Ми не називаємо прізвищ і посад відповідно до таємниці досудового слідства", - говорить Андрій Рибальченко, керівник прес-служби Запорізької обласної прокуратури.

У самому управлінні рибоохорони журналістів на територію не пускають. А підлеглі роблять вид, що про інцидент з керівництвом нічого не знають.

"Я пришел сюда где-то полтора года назад, он уже был здесь… - Что можете сказать? - Ничего. Нормальный человек. Ответственный в принципе", - говорить Тимур Алінов, інспектор рибоохоронного патруля.

Що робив у вихідний день начальник запорізького рибоохоронного патруля у компанії з поліцейськими - наразі невідомо.

"Я не утверждаю, что я видел, что кто-то употреблял алкогольные напитки. Но то, что там было и как инспектора подъехали и перегрузили остаток этого спиртного и повезли на территорию рыбоохоронного патруля", - говорить Юрій Потоцький, журналіст, свідок

До речі, сучасний катер, із якого випали чоловіки, придбали минулої зими. І як тоді писали - для ефективної боротьби із браконьєрами.