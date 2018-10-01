Наступного року Велика Британія відрядить до Норвегії 800 військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони країни Гевін Вільямсон.

Серед іншого, у планах Міноборони створення постійної військової бази в Норвегії. До таких заходів Лондон вдається у рамках "Стратегії оборони Арктики" від російської загрози. адже упродовж останніх років - Москва відновила роботу над військовими базами часів СРСР і суттєво збільшила активність підводних човнів у регіоні до рівня, близького до часів "холодної війни".