Британці відправлять військових до Норвегії [ Редактировать ]
Наступного року Велика Британія відрядить до Норвегії 800 військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони країни Гевін Вільямсон.
Серед іншого, у планах Міноборони створення постійної військової бази в Норвегії. До таких заходів Лондон вдається у рамках "Стратегії оборони Арктики" від російської загрози. адже упродовж останніх років - Москва відновила роботу над військовими базами часів СРСР і суттєво збільшила активність підводних човнів у регіоні до рівня, близького до часів "холодної війни".
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