Вже другу добу зростає кількість жертв стихійного лиха на індонезійському острові Сулавесі, який у результаті потужного землетрусу 29 вересня ще й накрило цунамі. Вода поховала під собою цілі селища. На цей час офіційне число загиблих перевищило 1200. Кількість постраждалих перевалила за півтора мільйона. Допомогти індонезійській владі з ліквідацією наслідків стихійного лиха взялися низка країн. Європейський Союз виділив півтора мільйона євро. Тему продовжать мої колеги.

Райська місцина - острів Сулавесі, зокрема містечко Палу на узбережжі океану за лічені години перетворилося на суцільні руїни, які поховали під собою не одну сотню людей. Смертоносна стихія змила буквально усе будинки, автівки, кораблі. Утекти від хвиль заввишки з триповерхівку - було неможливо.

Рятувальники працюють без упину і вдень, і вночі - власноруч розгрібають уламки у пошуках жертв та уцілілих.

У таборах тимчасового утримання кількість людей вже перевалила за 50 тисяч. Там їм надають першу медичну домогу та харчі. Щоправда спати доводиться просто неба. Утім це усе ж таки краще, аніж жити серед руїн. Як от наприклад жителі округу Донгалла, які поки що не дочекалися надзвичайників.

"Нам досі не надали жодної допомоги. Я сподівався що влада Донгала виділить для нас бодай якісь намети для ночівлі. Адже усі 49 будинків у селищі - змило водою", - говорить Індван Карем, житель Донгалла.

Шпиталі Палу та околиць - переповнені. Допомогу постраждалим надають прямо на вулицях. Тіла лежать просто неба

У рятувальній операції задіяні не лише медичні бригади, але й корпус морської піхоти і армії, а також співробітників національного пошуково-рятувального агентства. Утім, попри таку кількість надзвичайників, за даними індонезійської влади порятунок та евакуація триватимуть ще кілька діб. Тому найближчими днями кількість жертв може зрости у кілька разів.

"Евакуація та пошуки загиблих все ще тривають. Ми припускаємо, що жертв буде у рази більше, зокрема у Палу та Донгаллі", - говорить Суторо Нугрохо, речник індонезійського агентства з ліквідації стихійних лих.

Причиною цунамі, яке так недооцінили, стала ціла серія землетрусів. Після першого, магнітудою 6, відбулося більш потужне, повторне, силою 7,7. Та ще й ціла серія афтершоків. Такі удари стихії не рідкість для жителів Індонезії.

Острови розташовані на стику тектонічних плит, в районі підвищеної сейсмічної і вулканічної активності. Ще недавно популярний серед туристів острів Ломбок був уражений двома потужними землетрусами. Тоді загинули загалом понад п'ятсот людей, ще близько півтори тисячі дістали поранення.