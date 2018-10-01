Чи почав аналогічні роботи з розмінування Пхеньян - наразі невідомо

Південна Корея почала розмінування територій на кордоні із КНДР. До такого кроку Сеул вдався у рамках домовленості сторін "про зниження напруженості".

Це перший подібний захід за останні 10 років. Довжина сухопутного кордону між Південною та Північною Кореями - 248 кілометрів.

За даними інформагентства Associated Press, з південного боку там встановлено близько двох мільйонів мін. Чи почав аналогічні роботи з розмінування Пхеньян - наразі невідомо.