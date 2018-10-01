Південна Корея почала розмінування кордону [ Редактировать ]
Південна Корея почала розмінування територій на кордоні із КНДР. До такого кроку Сеул вдався у рамках домовленості сторін "про зниження напруженості".
Це перший подібний захід за останні 10 років. Довжина сухопутного кордону між Південною та Північною Кореями - 248 кілометрів.
За даними інформагентства Associated Press, з південного боку там встановлено близько двох мільйонів мін. Чи почав аналогічні роботи з розмінування Пхеньян - наразі невідомо.
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