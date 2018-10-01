Македонія провалила референдум про перейменування [ Редактировать ]
Македонія провалила референдум щодо назви країни, який мав відкрити їй шлях до членства у НАТО та ЄС. Попри результат у 90% голосів "за", референдум не має легітимності, оскільки на дільниці прийшла лише третина виборців. Як влада країни збирається діяти далі - розкаже Олена Абрамович.
З танцями та співами відсвяткували провал референдуму прихильники збереження назви Македонії. Попри те, що більшість громадян країни прагнуть членства у Євросоюзі та НАТО, - зміна назви країни на "Республіка Північна Мекедонія", - за їхніми словами, надто велика поступка Греції.
"Взагалі, люди виступають за Європейський Союз та НАТО. Але не будь-якою ціною. Кампанія, яка агітувала голосувати "Так", підкреслює європейські цінності та європейський спосіб життя. Але, з Огляду на останні півтора року, - люди, які за цим стоять, не є справжніми представниками цих цінностей", - говорить Джордже Райсіновський, мешканець Скоп'є.
Опоненти референдуму закликали народ бойкотувати голосування. На дільниці прийшли лише третина виборців. А для його легітимності потрібна явка у 50%. З іншого боку понад 90% голосів за зміну назви країни. І саме на цьому робить наголос прем'єр крани, який ініціював референдум. Він обіцяє таки винести питання про зміну назви на голосування у парламент.
"Я хотів би попросити депутатів опозиційної партії поважати демократичне рішення тих, хто голосував, адже їх - більшість. Іншого шляху немає. Інакше нам потрібно буде використати інший демократичний інструмент найближчим часом - перевибори", - говорить Зоран Заєв, прем'єр-міністр Македонії.
Опозиційна партія, від голосування якої залежить, чи буде змінена назва країни, ще раніше заявляла - якщо явка буде нижчою за 50%, не підтримає перейменування.
Тим часом у Брюсселі привітали громадян, які взяли участь у голосуванні. Єврокомісар з політики розширення Йоганес Хан закликав політичних лідерів Македонії поважати рішення громадян - які сказали "за" великою більшістю.
Якщо ж влада країни не доведе справу зі зміною назви до кінця, то Греція, яка має однойменний регіон і побоюється територіальних претензій у майбутньому, продовжить блокувати членство Македонії в НАТО та ЄС.
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