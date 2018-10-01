Гибель детей на Донбассе: ОБСЕ шокировала данными [ Редактировать ]
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала десятки смертей детей на Донбассе в 2018 году. СММ сообщает, что с января погибли как минимум 23 ребенка.
"СММ ОБСЕ огорчена из-за сообщения о том, что на этих выходных на востоке Украины погибли трое детей и двое были травмированы. По меньшей мере 23 детей получили травмы или были убиты только в 2018 году. Дети продолжают быть жертвами текущего конфликта", - сообщили представители СММ в Twitter 1 октября.
СММ #ОБСЄ омрачена известием о гибели 3 и ранении 2 детей в эти выходные на востоке Украины. Только в 2018 году было ранено/погибло не менее 23 детей. Дети продолжают становиться жертвами продолжающего конфликта #БезГражданскихЖертв— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 октября 2018 г.
До этого трое детей погибли в результате взрыва боеприпаса вблизи оккупированной Горловки. Посольство США резко отреагировало на происшествие:
"Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы", - сказано в связи с гибелью в Тwitter посольства США в Украине.
Как отметили в диппредставительстве, дети на Донбассе заслуживают мирное и безопасное детство.
"Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке трое подростков погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения", - отмечается в сообщении.
(1/2) We are heartbroken by reports that a mine killed three children and wounded a fourth in Russia-controlled Horlivka. The Russia-instigated conflict in eastern Ukraine has made Ukraine one of the most mine-contaminated countries in the world.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 1 октября 2018 г.
Тем временем под Херсоном на полигоне подорвался военный.
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