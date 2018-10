Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала десятки смертей детей на Донбассе в 2018 году. СММ сообщает, что с января погибли как минимум 23 ребенка.

"СММ ОБСЕ огорчена из-за сообщения о том, что на этих выходных на востоке Украины погибли трое детей и двое были травмированы. По меньшей мере 23 детей получили травмы или были убиты только в 2018 году. Дети продолжают быть жертвами текущего конфликта", - сообщили представители СММ в Twitter 1 октября.

До этого трое детей погибли в результате взрыва боеприпаса вблизи оккупированной Горловки. Посольство США резко отреагировало на происшествие:

"Россия должна настаивать на том, чтобы ее ставленники на востоке Украины уменьшили минные угрозы", - сказано в связи с гибелью в Тwitter посольства США в Украине.

Как отметили в диппредставительстве, дети на Донбассе заслуживают мирное и безопасное детство.

"Мы в отчаянии от сообщений о том, что в контролируемой Россией Горловке трое подростков погибли, подорвавшись на мине, а четвертый получил ранения", - отмечается в сообщении.

(1/2) We are heartbroken by reports that a mine killed three children and wounded a fourth in Russia-controlled Horlivka. The Russia-instigated conflict in eastern Ukraine has made Ukraine one of the most mine-contaminated countries in the world.