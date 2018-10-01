Узаконить приветствие "Слава Украине", рассмотреть языковые законы, переименовать две области, принять присягу членов ЦИК. С горем пополам, но нардепам все же удалось разобраться, чем заниматься на этой неделе. Однако споры да пересуды уже звучат по поводу "свежеиспеченного" госбюджета - 2019. Какие замечания у депутатов? - расскажет Ксения Барвиненко.

План работы на неделю так и не стал для нардепов главной темой обсуждения. Каждая фракция говорила, так сказать, о наболевшем. Но все разговоры сводятся к бюджету на следующий год и доходам казны.

В "Батькивщине", к примеру, считают, страна потеряет миллиарды, если не вынести на голосование их законопроект о запрете любых манипуляций с газотранспортной системой Украины.

"Заплановано продати, а по суті злити за безцінь майже половину нашої ГТС, яка, щоб таку саму побудувати потрібно витратити 300 мільйрдів доларів. Я прошу голову ВРУ, та всіх керівників фракцій, проголосувати законопроект який забороняє будь-які маніпуляції з газотранспортною системою, вона мусить залишитися державною і приности три мільярди доларів державі в рік, стількиж скільки ми фінансуємо оборонний комплекс України", - говорит Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина".

Каким будет госбюджет на следующий год, пока не ясно - документ еще рассматривают в комитете. Но фракции уже вносят замечания. Так, в БПП настаивают на увеличении финансирования армии.

"Фракція партії БПП перш за все підтримує фінансування сектору безпеки і оборони на рівні 210 мільярдів гривень, але ми вважаємо що не менше трьох відсотків має йти на фіансування армії, нагадає хто не хоче годувати власну армію, той буде годувати чужу", - говорит Артур Герасимов, глава фракции "Блок Петра Порошенко".

В комитете соцполитики уже начали отказываться от голосования за документ в нынешней версии.

"У цьому бюджету передбачено на 20-22 відсотки скоротити видатки на підтримку пенсіонерів, робітників, селян, молоді сімї субсидіями, ми категорично не згодні з цією позиціємо, цей бюджет він є антисоціальним, цей бюдежт є бюджетом геноциду над простими людьми, цей бюджет розрахований на хабарі великим агрокомпаніям, на хабарі енергетичним компаніям, всім тим, хто може допомогти сьогоднішній владі утриматися при владі наступного року", - считает Сергей Каплин, народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики.

На проблемы пенсионеров пытаются обратить внимание парламента и в радикалы. Помимо этого, они требуют вернуть контроль за ценами на лекарства.

"Ключові проблеми які турбують ветеранів, по перше це ліки, драконівські ціни на ліки, внаслідок цього люди не мають можливості їх купувати, 4 мільйони українських пенсіонерів отримують пенсії півтори тісячі гривень, елементарно пачка ліків коштує 200 300 гривень і на все інше вже не залишається, саме тому ми вимагаємо від уряду відновити контроль за цінами на ліки", - говорит Олег Ляшко, глава фракции "Радикальная партия".

А в Оппоблоке добиваются возобновления выплат чернобыльцам. Утверждают, Кабмин до сих пор игнорирует решение конституционного суда.

"Прийняте рішення конституційним судом по відновлення виплат чорнобильцям, і уряд сам не виконує це рішення, більш того ми подаємо закон 9019. Наша фракція по змінам до бюджету, для того щоб надати можливість законодавчо закріпити це рішення, закон блокується в парламенті не виноситься і я бачу, що наступний рік немає виконання рішень по виплатам ліквідаторам ЧАЕС, це ганебна річ і вона є продовженням будування поліцейської держави ми за такий бюджет не будем голосувати. Це ганьба не може бути такий бюджет, де обрізаються соціальні виплати людям, які побудували країну, тому ми будемо проти цього бюджету", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Чтобы не быть голословными, на заседание пригласили и представителей ветеранских организаций. Люди жалуются на непосильные тарифы и давление местных властей.

"Необходимо уменьшить тарифы на газ, свет воду, коммуналку это непосильный расчеты особенно в последние месяцы изменилось. Перерасчеты пенсий практически составляет копейки для лиц, которые ушли давно на пенсию, а это, как сказали нам, это лица которые подняли наше государство", - говорит Вера Николаевна, секретарь Запорожской организации ветеранов.

Впрочем, за дискуссиями нардепы все же согласовали повестку дня. Начнут работу с нескольких социальных законопроектов, в частности о защите детей журналистов, которые пострадали при выполнении профессиональных обязанностей. Среда уже традиционно станет днем ратификаций международных соглашений, а вот в четверг планируют рассмотреть сразу несколько законопроектов о языке.

"Вважаю закон про мову одним і прерогатив на цю сесію. Нагадую, що зарєстровано 5 законопроектів але комітет пройшов чотири щаконопроекти і я планую, що в четверг розпочнем власне з розгляду цих законопреоктів, я буду наполягати щоб всі вони розглядались за повною процедурою", - говорит Андрей Парубий, председатель верховной рады Украины.

Возможно, на этой неделе примут присягу новые члены Центральной избирательной комиссии. Состав Центризбиркома обновили на прошлой пленарной неделе, а потому в ближайшие дни, новые члены ЦИК должны принести присягу и начать работу. Кроме того в раде задумали переименовать две области.

Кировоградскую в Кропивницкую и Днепропетровскую в Сичеславскую. Однако сначала эти предложения нардепы должны направить Конституционный суд.