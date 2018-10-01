Обвинения в адрес министра не соответствуют действительности - заявилв в Будапеште

В Украине продолжаются анти-венгерские нападки. Так в Будапеште расценили внесение главы их МИДа - Петера Сийярто в базу сайта "Миротворец". И подчеркнули, что обвинения в адрес министра не соответствуют действительности.

Напомню, Сийярто попал в так называемое "чистилище" за "покушение на суверенитет Украины и угрозы вооруженным вторжением" - это цитата.