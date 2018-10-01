В Запорожье на Днепре перевернулся катер с тремя людьми. Один человек погиб, еще один доставлен в реанимацию. Кто пострадавшие и как все произошло? Пытался узнать Сергей Бордюжа.

Посреди Днепра несколько лодок местного рыбоохранного патруля. Что здесь делают - не говорят. Видео в интернет выложил один из очевидцев.

"Ого хлопці, а не багато алкоголю у вас у човні? Представтесь будь ласка. Хто ви? Рибінспекція, я бачу. Хлопці, а що це ваш човен робить повний алкоголю з ящиками?".

Как позже рассказали свидетели такой ажиотаж вызвало серьезное ЧП. Из катера, который на большой скорости выполнял опасные маневры, выпали люди.

"В итоге чего при резком повороте он как бы ударился о волну, и с него повыпадалы люди. Два человека выпало за борт", - говорит Юрий Потоцкий, журналист, свидетель.

Один человек утонул. Его тело нашли только вечером. Второго вытащили из воды в крайне тяжелом состоянии.

"Просто катер который продолжал работать двигатель - он кружились на месте как бы по кругу кружились и продолжал этих людей, на них наезжал. И рубили их винтом. Их просто порубило", - говорит Юрий Потоцкий, журналист, свидетель.

Впоследствии стало известно, погибший - полицейский. По предварительным данным, это заместитель начальника управления защиты экономики Павел Саворец.

Пострадавший, которого доставили в областную больницу, - начальник Управления государственного агентства рыбного хозяйства - Дмитрий Чайка.

Пациент находится у нас в больнице, он находится в реанимационном отделении.. Соответственно делаем выводы, что состояние пациента средне тяжелое.

В полиции инцидент не комментируют. Ссылаются на прокуратуру. Там говорят разбираются. Кто управлял лодкой - не знают.

"Розпочато кримінальне провадження за ст 291 кримінального кодексу України. Тобто порушення правил чинних на цьому судні. Ми не називаємо прізвищ і посад відповідно до таємниці досудового слідства", - говорит Андрей Рыбальченко, руководитель пресс-службы Запорожской областной прокуратуры.

На территорию управления рыбоохраны нас не пустили. А подчиненные делают вид, что о Чп с руководством ничего не знают.

"Я пришел сюда где-то полтора года назад, он уже был здесь... Нормальный человек. Ответственный в принципе", - говорит Тимур Алинов, инспектор рыбоохранного патруля.

Что делал в выходной день начальник запорожского рыбоохранного патруля в компании полицейских и с большим количеством алкоголя - пока неизвестно.

"Я не утверждаю, что я видел, что кто-то употреблял алкогольные напитки. Но то, что там было и как инспектора подъехали и перегрузилы остаток этого спиртного и повезли на территорию рыбоохоронного патруля", - говорит Юрий Потоцкий, журналист, свидетель.

Кстати, современный катер приобрели прошлой зимой. Как тогда писали, - для эффективной борьбы с браконьерами.