Слово не воробей. Знаменитый бизнесмен Илон Маск лишится своего поста в компании. И все из-за неосторожного высказывания в Твиттере. Дмитрий Анопченко разобрался, как такое могло случиться.

Если кто в американском бизнесе и считался неприкасаемым, так это Илон Маск. Еще бы - один из самых прогрессивных предпринимателей страны, миллиардер, создатель "Теслы" и проекта SpaceХ. Журнал Forbes Отдал ему 21 место в списке самых могущественных людей мира.

Но с американской бюрократической машиной даже он не смог тягаться. Оштрафован на 20 миллионов долларов, еще столько же заплатит сама "Тесла", но главное не деньги Маск должен покинуть пост главы совета директоров компании.

И все это последствия одного только сообщения в Твиттере. Влиятельная госструктура - комиссия по ценным бумагам США взъелась на бизнесмена и даже предъявила обвинения в мошенничестве, после того, как он опубликовал твитт, мол, в принципе, может сам выкупить акции "Теслы" - если остальные акционеры им недовольны.

Этот пост был скорее эмоциональным человека, создавшего компанию, акционеры которой действительно требуют немедленной прибыли, в то время как Маск готов терпеть убытки, "вкладывая в будущее" проекты и технологии, которым нужно время, чтобы "выстрелить".

Вот после очередной попытки его "построить" он и написал в сердцах сделает компанию частной, мол, нашел для этого средства. Рассчитывал, видимо, на сговорчивость коллег, но простое сообщение в соцсети стоило ему должности.

Маск останется в компании, но минимум на три года там назначат независимого главу совета директоров, введут в его состав еще двух человек, не связанных с бизнесменом, а над его личными сообщениями установят контроль. И все это заставило прессу заговорить дескать, твитты Илона Маска только на биржи влияют, а то, что Дональд Трамп пишет - на всю страну. И раз законы такие жесткие, может, и главу государства заодно ограничить?

Ведь президент твиттит сам, никому не доверяя свои сообщения править. И даже ближайшие помощники о многих его решениях узнают из соцсети. Предложение назначить модератора провалилось, на любые попытки его контролировать Трамп реагирует с обидой.

Но ограничить его разве что конгресс может да и то, уже после выборов и только в случае, если демократы смогут взять реванш и сформировать в конгрессе большинство, а случится ли это - большой вопрос.