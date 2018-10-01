Дональд Трамп никогда не пил пиво [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что не употребляет алкоголь и никогда не пил пиво.
Трамп затронул тему алкоголя в связи с вопросами о обвинения против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, который признавался в любви к пиву, сообщает AP.
"Я не пью, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт", - сказал Трамп.
Глава Белого Дома уверен, что если бы он употреблял алкоголь, он бы оказался хуже как человек.
Отмечается, что старший брат Трампа умер после длительной борьбы с алкоголизмом.
Тем временем в Киеве ввели запрет на алкоголь.
по теме
Love is: Трампа и Ким Чен Ына высмеяли в сети (фото)
Отношения президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына стали предметом новых шуток после недавних заявлений главы Белого Дома
Кричит на ребенка: в Британии появился памятник злого Трампа
В Британской деревне Грейт-Миссенден появилась необычная скульптурная композиция
Трамп признался в любви Ким Чен Ыну
Президент США Дональд Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга"
Конгрес США ухвалив бюджет Пентагону на наступний рік
250 мільйонів доларів так званої "безпекової допомоги" отримає Україна з бюджету Пентагону на наступний рік. Проект кошторису ухвалив Конгрес Сполучених Штатів. Раніше це зробив Сенат
США выделили 250 миллионов Украине
Для вступления в силу "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год" должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом