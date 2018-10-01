Президент США Дональд Трамп заявил, что не употребляет алкоголь и никогда не пил пиво.

Трамп затронул тему алкоголя в связи с вопросами о обвинения против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, который признавался в любви к пиву, сообщает AP.

"Я не пью, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт", - сказал Трамп.

Глава Белого Дома уверен, что если бы он употреблял алкоголь, он бы оказался хуже как человек.

Отмечается, что старший брат Трампа умер после длительной борьбы с алкоголизмом.

Тем временем в Киеве ввели запрет на алкоголь.