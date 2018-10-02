Братья Кличко попали в Книгу рекордов Гиннесса [ Редактировать ]
Бывших украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее число боев.
Как сообщает официальный сайт Виталия Кличко, об этом объявили на гала-вечера 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, который проходит в Киеве.
В качестве профессионалов Владимир Кличко провел 69 боев (64 победы, 54 - нокаутом, пять поражений), нынешний мэр Киева участвовал в 47 поединках (45 побед, 41 - нокаутом, два поражения).
"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - признался Виталий Кличко.
Ранее Виталий Кличко стал первым украинским членом Международного зала славы бокса.
Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта.
Ранее мі сообщали о том, что Кличко будет преподавать в Гарварде.
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