"Высохла": Пугачева напугала фанатов невероятной худобой (фото) [ Редактировать ]
Российский артист Максим Галкин поделился фото супруги Аллы Пугачевой на своей странице в Instagram, продемонстрировав стройную фигуру примадонны.
Однако не все признали худобу стройностью. Многих фанатов откровенно испугала истощавшая певица.
"Это не здорово. Очень переживаю.... Срочно отъедаться!", "Она вообще ест или только воду пьет?", "Чересчур уж много желудка отрезали", "Она не похудела, а высохла", - пишут взволнованные поклонники в сети.
Моя красотка на репетицию собралась!
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
Ранее мы писали о том, что внезапно помолодевшая Пугачева шокировала внешним видом.
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