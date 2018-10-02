Поліція накрила партію наркотиків на три мільйони гривень [ Редактировать ]
Міжрегіональну групу наркоділків та партію наркотиків на понад три мільйони гривень - викрили правоохоронці. Наркобізнес, який процвітав у кількох регіонах держави, організували п'ятеро чоловіків.
Вони вирощували селективні сорти наркосировини та виготовляли з неї великі партії зілля.
Орендовані посівні ділянки маскували під сільськогосподарські. Тепер затриманим загрожує до семи років за ґратами.
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