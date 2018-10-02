Затриманим загрожує до семи років за ґратами

Міжрегіональну групу наркоділків та партію наркотиків на понад три мільйони гривень - викрили правоохоронці. Наркобізнес, який процвітав у кількох регіонах держави, організували п'ятеро чоловіків.

Вони вирощували селективні сорти наркосировини та виготовляли з неї великі партії зілля.

Орендовані посівні ділянки маскували під сільськогосподарські. Тепер затриманим загрожує до семи років за ґратами.