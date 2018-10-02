На Волині викрили конвертаційний центр [ Редактировать ]
Конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень викрили податківці Волині. Клієнти переказували безготівкові кошти, як оплату за нібито отриманий товар, на рахунки фіктивних підприємств.
А вже готівку з підробленими документами назад отримували через кур'єрів. Схему викрили правоохоронці.
Під час обшуків в організаторів оборудки вилучили десятки печаток, банківських карток, підроблену документацію, комп'ютери та півмільйона готівки.
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